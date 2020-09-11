8 сентября Пресненский суд Москвы огласил приговор Михаилу Ефремову. Актёру было предъявлено обвинение в нарушении ПДД (в состоянии алкогольного опьянения), повлекшем смерть человека. Государственный обвинитель просил приговорить его к 11 годам колонии общего режима. Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, а также постановил выплатить 800 тыс. рублей по иску старшего сына погибшего.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов в зале суда

10:01 08.09.2020 У здания Пресненского суда уже собираются журналисты.

10:03 08.09.2020 Машина ФСИН доставит актёра из его квартиры в центре Москвы.

10:09 08.09.2020 Михаил Ефремов. m-efremov.ru

10:12 08.09.2020 У дома Михаила Ефремова собралась группа людей, которые считают его невиновным. Звучит музыка.

10:14 08.09.2020 Люди из группы поддержки Ефремова собрались и у здания суда. Поддержка Ефремова. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

10:19 08.09.2020 Напомним, что смертельное ДТП произошло 8 июня. Актёр Михаил Ефремов на своём джипе вылетел на встречную сторону дороги и протаранил автомобиль, которым управлял Сергей Захаров.

10:31 08.09.2020 Михаил Ефремов молча спустился в машину ФСИН.

10:32 08.09.2020 Уже через несколько минут автомобиль с актёром будет у суда.

10:36 08.09.2020 Сумки с вещами у Ефремова с собой не было. Выходя из своей квартиры, в руках он держал лишь папку.

10:38 08.09.2020 В суд приехал адвокат Эльман Пашаев. Эльман Пашаев. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

10:44 08.09.2020 Место ДТП, устроенного Михаилом Ефремовым. Цитата из видео YouTube

10:47 08.09.2020 Ефремова доставили в здание суда.

10:48 08.09.2020 Приставы сопровождали актёра.

10:50 08.09.2020 Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский под крики «позор» прошёл в здание суда.

10:51 08.09.2020 Полиция преградила вход в здание Пресненского суда. Никого не пропускают.

10:52 08.09.2020 Никита Джигурда приехал поддержать Ефремова.

10:53 08.09.2020 Джигурда заявил, что за рулём джипа Евремова якобы сидела женщина.

10:54 08.09.2020 Более того, он назвал и имя женщины. По его словам, это актриса.

11:00 08.09.2020 Шаману, который пришёл 8 сентября к зданию Пресненского суда, не дали совершить никаких ритуальных действий. Он говорил, что будет молиться. Шаман у здания Пресненского суда. Дарья Антонова ИА REGNUM

11:02 08.09.2020 Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов пришел в суд на оглашение приговора без вещей. Об этом 8 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Ефремов отправился в суд на оглашение приговора без вещей

11:03 08.09.2020 У здания Пресненского суда Москвы собралась группа поддержки актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. «Ефремов взял на себя вину и не мог сказать, что это женщина была за рулём», — заявил на улице актёр Никита Джигурда. Об этом: Группа поддержки Ефремова: «Женщина была за рулём»

11:17 08.09.2020 Ефремова завели в зал заседаний.

11:25 08.09.2020 Суд признал Ефремова виновным — пишут ТГ-каналы.

11:30 08.09.2020 Михаил Ефремов на следующее утро после аварии. Цитата видео Россия 24

11:33 08.09.2020 Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения») — приговор.

11:35 08.09.2020 Наказание будет озвучено в конце оглашения приговора.

11:35 08.09.2020 Актер Михаил Ефремов признан Пресненский судом Москвы виновным в ДТП в центре российской столицы, при котором погиб водитель другого автомобиля. Об этом 8 сентября сообщает РИА Новости. Подробности в материале: Пресненский суд Москвы признал актера Ефремова виновным в смертельном ДТП

11:37 08.09.2020 Пресненский райсуд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. Смертельная авария произошла 8 июня на Смоленской площади столицы. По словам судьи, Ефремов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). Читайте подробнее: Суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы

11:44 08.09.2020 Заседание, на котором оглашают приговор Михаилу Ефремову, продолжается уже более 30 минут.

11:45 08.09.2020 Водитель автомобиля Maybach вынес сумку из дома актёра Михаила Ефремова, передаёт 8 сентября РИА Новости. По информации СМИ, к дому, где проживает актёр, подъехал молодой человек на автомобиле Maybach. Он зашёл в здание, а через некоторое время вышел с сумкой зелёного цвета. На вопросы журналистов водитель не отвечал. В эти минуты в Пресненском суде Москвы судья зачитывает приговор актёру Михаилу Ефремову. На заседание подсудимый прибыл без сумки с вещами. Об этом: Водитель Maybach вынес сумку из дома Михаила Ефремова

11:46 08.09.2020 На оглашение приговора прибыл и певец Гарик Сукачёв.

11:50 08.09.2020 Михаил Ефремов слушает приговор в медицинской маске.

11:54 08.09.2020 У здания Пресненского суда, где в настоящее время продолжается оглашение приговора Михаилу Ефремову, задержали двух молодых людей.

12:03 08.09.2020 В Пресненском суде Москвы продолжается оглашение приговора актёру Михаилу Ефремову по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. В ходе заседания судья заявила, что суд исходит из того, что подозреваемый в ходе судебного следствия не признал вину в автоаварии на Садовом кольце, в результате которой погиб водитель другого автомобиля. Читайте также: Суд учёл непризнание вины Ефремовым в смертельном ДТП

12:05 08.09.2020 Пресненский суд Москвы не установил наличие неисправностей в автомобиле актёра Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. «Признаков неисправности автомобиля до ДТП не обнаружено», — зачитала судья. В эти минуты она описывает обстоятельства произошедшей аварии. Читайте подробнее: Суд не обнаружил неисправностей в автомобиле Ефремова до ДТП

12:12 08.09.2020 В настоящее время судья зачитывает показания свидетелей.

12:23 08.09.2020 Пресненский суд Москвы опроверг доводы защиты актёра Михаила Ефремова, указывавшей, что подсудимый в момент аварии мог находиться на пассажирском сиденье, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. Так, судом установлено полное сходство с Ефремовым человека с видеозаписей. Также вину подтвердили показания свидетелей. Следы Ефремова на подушке безопасности были также установлены. Суд пришёл к выводу, что никого, кроме Михаила Ефремова, в момент ДТП в машине не было. Подробности в материале: Суд опроверг доводы защиты Ефремова

12:32 08.09.2020 В Москве у здания Пресненского суда задержали бывшего участника телешоу Никиту Турчина, сообщает 8 сентября телеграм-канал Mash. По данным канала, мужчина в костюме мага совершал некие действия с фотографиями участников судебного процесса по делу Михаила Ефремова. Момент задержания попал на камеры. Читайте также: У Пресненского суда Москвы задержали экс-участника «Дома-2»

12:37 08.09.2020 Актёр Михаил Ефремов находился за рулём автомобиля, устроившего смертельного ДТП в центре Москвы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, это обстоятельство установил Пресненский суд. «Достоверно установлено, что именно Ефремов был водителем», — зачитала судья. Читайте также: Суд: Ефремов находился за рулём в момент смертельного ДТП

12:42 08.09.2020 Напомним, что судья Елена Абрамова, которая зачитывает приговор, является заместителем председателя Пресненского суда.

12:46 08.09.2020 Пресненский суд Москвы установил, что актёр Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам судьи, у Ефремова было алкогольное и наркотическое опьянение, его несвязную речь и неровную походку зафиксировали свидетели. Суд считает, что оснований сомневаться в выводах анализа о состоянии Ефремова не имеется. Подробности в материале: Суд: Ефремов находился в состоянии наркотического опьянения

12:55 08.09.2020 Пресненский суд Москвы установил, что обстоятельства смертельной аварии с участием актёра Михаила Ефремова полностью восстановлены, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Механизм ДТП описан экспертами полно и непротиворечиво», — зачитала судья. Судья повторно указала, что автомобиль Ефремова был исправен. Подробности в материале: Суд: обстоятельства ДТП с Ефремовым полностью восстановлены

12:56 08.09.2020 8 лет колонии!

12:56 08.09.2020 У здания Пресненского районного суда проводят обряды чёрной магии. Колдуньи сразу же были задержаны сотрудниками полиции. Чёрная магия у здания суда. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

12:58 08.09.2020 Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. Суд решил, что исправление возможно только в условиях изоляции от общества. Читайте подробнее: Актёра Михаила Ефремова осудили на восемь лет

12:58 08.09.2020 Ефремов взят под стражу в зале суда.

13:02 08.09.2020 Ждём обжалования приговора.

13:07 08.09.2020 Довод защитников актёра Михаила Ефремова о том, что водитель Сергей Захаров погиб по вине очевидцев или врачей, отвергнут судом. Действия Захарова не могли стать причиной аварии, доводы защиты голословны, заключила судья. Читайте также: Суд над Ефремовым отказался считать гибель водителя виной врачей

13:16 08.09.2020 Актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельной аварии в центре Москвы, должен выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Решение взыскать эту сумму с осуждённого по гражданскому иску сегодня, 8 сентября, принял Пресненский районный суд Москвы. Читайте также: Суд взыскал с Ефремова в пользу сына погибшего 800 тыс. рублей компенсации

13:21 08.09.2020 Пресненский суд Москвы постановил взять актёра Михаила Ефремова под стражу после оглашения приговора, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. Суд приговорил актёра к восьми годам лишения свободы. При этом каждые два дня домашнего ареста будут засчитаны как один день под стражей. Читайте подробнее: Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда

13:26 08.09.2020 Родственники водителя-курьера Сергея Захарова, погибшего в автоаварии на Садовом кольце в центре Москвы, виновником которой стал актёр Михаил Ефремов, не будут обжаловать приговор актеру. Об этом 8 сентября заявил адвокат потерпевшей стороны. Об этом: Потерпевшие не намерены обжаловать приговор Ефремову по делу о ДТП

13:38 08.09.2020 В Госдуме предлагают провести проверку обстоятельств замены водительских прав актеру Михаилу Ефремову. Читайте также: В Госдуме настаивают на проверке замены прав Ефремова

13:45 08.09.2020 Актёр Иван Охлобыстин 8 сентября прокомментировал в Instagram приговор Михаилу Ефремову. «Ну что, все довольны?! 8 лет», — написал Охлобыстин. Он разместил под записью кадр из кинофильма «Джокер». "Странный вопрос. Убил — сел. А как надо было?» — ответил Охлобыстину один из пользователей. Об этом: Охлобыстин прокомментировал приговор Ефремову за пьяное ДТП

13:45 08.09.2020 Государственные награды, которых ранее был удостоен актёр Михаил Ефремов, останутся у него. Решение не лишать признанного виновным в смертельной аварии актёра госнаград вынес 8 сентября Пресненский районный суд Москвы. Читайте также: Суд не стал лишать Михаила Ефремова государственных наград

13:50 08.09.2020 За Ефремовым приехала конвойная машина. Дарья Антонова ИА REGNUM

13:57 08.09.2020 Автозак ожидает Михаила Ефремова. У выхода из здания суда множество журналистов, которые мокнут под дождём. Сотрудник полиции расчищает дорогу для Ефремова. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

13:58 08.09.2020 Прокуратура Москвы считает обоснованным и справедливым приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП. Подробности в материале: Прокуратура Москвы считает приговор Ефремову обоснованным

14:01 08.09.2020 У здания суда вновь скандируют: «Свободу!» Поклонники Ефремова. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:03 08.09.2020 Защита будет обжаловать приговор Михаилу Ефремову. Об этом 8 сентября заявил адвокат актёра Эльман Пашаев. Об этом: Защита будет обжаловать приговор Ефремову — Пашаев

14:05 08.09.2020 Защита актёра Михаила Ефремова обжалует приговор Пресненского суда Москвы, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. Адвокат актёра Эльман Пашаев ответил на соответствующий вопрос журналистов. «Будем», — сказал защитник. Читайте подробнее: Защита Ефремова намерена обжаловать приговор

14:08 08.09.2020 Михаила Ефремова провели в автозак. Он был в наручниках, но без маски. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM

14:11 08.09.2020 Напомним, актёра приговорили к 8 годам колонии общего режима. Однако защита Ефремова уже заявила, что будет обжаловать приговор.

14:17 08.09.2020 Время, которое актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в смертельной автоаварии на Садовом кольце в центре Москвы, провёл под домашним арестом, пока шло следствие по уголовному делу, зачтёно в счёт оглашённого судом наказания. Читайте также: Суд зачёл Ефремову проведённый под арестом срок

14:17 08.09.2020 Адвокат потерпевших Александр Добровинский не стал комментировать приговор актёру Михаилу Ефремову, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. После заседания Пресненского суда, на котором судья огласила приговор Ефремову, Добровинский молча прошёл мимо журналистов, не став отвечать на вопросы о возможном обжаловании судебного решения. Читайте подробнее: Адвокат потерпевших не стал комментировать приговор Ефремову

14:22 08.09.2020 Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что защита была готова к реальному сроку, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. «Все были готовы. Вы же видели? Даже на худшее, на десять лет они были готовы. Я просто сказал, что не десять будет, а восемь. Но это же практика», — заявил Пашаев журналистам после заседания в Пресненском суде Москвы. Читайте подробнее: Защита Ефремова была готова к реальному сроку

14:28 08.09.2020 Адвокат Эльман Пашаев пока не знает, в какой СИЗО отправили его подзащитного Михаила Ефремова, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Ещё не знаю. Давайте завтра подождём, потом узнаю», — сказал Пашаев в ответ на вопрос журналистов о следственном изоляторе. Эльман Пашаев. Фото: Дарья Антонова ИА REGNUM Читайте также: Адвокат пока не знает, в какой изолятор увезли Ефремова

14:35 08.09.2020 Приговор актёру Михаилу Ефремову за пьяное ДТП со смертельным исходом является строгим, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат, кандидат юридических наук Александр Мугин. «Ефремов осужден по ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает в пункте «а» (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения) наказание сроком от 5 до 12 лет лишения свободы. Таким образом, Ефремов получил и не особо щадящий, но и не максимально возможный по данной статье срок лишения свободы. Поскольку место совершения ДТП Ефремов не покидал, характеризуется положительно, ранее не судим, суд приговорил его не к максимально возможному сроку. Но и меньший срок Ефремову тоже давать не стали: видеозаписи с нетрезвым актером обошли всю страну, и общество просто не поняло бы, если бы такой поступок сошел бы Ефремову с рук. Нет никаких сомнений, что приговор является строгим», — сказал Мугин. Читайте подробнее: Адвокат: приговор Ефремову строгий, но не максимальный

14:38 08.09.2020 Адвокат назвал наказание Ефремову слишком жестоким. Не исключено, что вышестоящий суд смягчит его. Фото: Пресс-служба Пресненского суда Читайте подробнее: Адвокат о приговоре Ефремову: 8 лет — чересчур жестко

14:40 08.09.2020 Осуждённый за пьяное ДТП актёр Михаил Ефремов может выйти на свободу раньше срока, сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, кандидат юридических наук Александр Мугин. «У актера остается возможность выйти на свободу раньше срока. Во-первых, приговор суда первой инстанции может быть опротестован и не исключено, что защита Ефремова этим и займется. Есть шансы, что суд вышестоящей инстанции может дать меньший срок. Во-вторых, всегда остается возможность выйти на свободу условно — досрочно, особенно если учитывать, что вряд ли Ефремов будет себя отрицательно вести в колонии. Скорее всего, он будет соблюдать дисциплину, заниматься культурной деятельностью и получит все необходимые рекомендации. Наконец, надо учитывать возраст и состояние здоровья Михаила Ефремова. Это тоже заслуживающие внимания критерии для более раннего выхода актера на свободу. Ну и остается возможность персонального помилования актера президентом страны, а его коллеги и друзья уже направили соответствующую просьбу главе государства», — сказал эксперт. Читайте подробнее: Адвокат оценил шансы Ефремова выйти на свободу раньше срока

14:51 08.09.2020 Приговорённого к восьми годам лишения свободы актёра Михаила Ефремова увезли из здания Пресненского районного суда Москвы в СИЗО, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Ефремова увезли из Пресненского суда Москвы

15:05 08.09.2020 Дело Ефремова не сводится к необходимости наказать самого актёра, к ответственности должны быть привлечены и лжесвидетели, а также те, кто побуждал их к лжесвидетельству, отметил в своём комментарии обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин. Подробности в материале: Вскрыта суть не одного любимца, но всей нынешней «элиты»: о деле Ефремова

15:39 08.09.2020 Осуждённому на восемь лет колонии общего режима актёру Михаилу Ефремову «нужна поддержка», написал на своей странице в Instagram режиссёр Кирилл Серебренников. «Я сопереживаю Мише Ефремову, которого приговорили к восьми годам колонии. Я многие годы знаю его, его семью… Трагедия, которая произошла по вине Миши, авария, в которой погиб человек — это ужасно, это очень горько, очень больно. Самый высший судья ему теперь — он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша», — написал Серебренников. Он предложил оказать помощь — «без злобы, без злорадства, без кликушества». «Переснять этот дубль нельзя. Мёртвому, к огромному сожалению, уже не помочь. Живому нужна поддержка», — считает Серебренников. Читайте подробнее: Серебренников призвал поддержать осуждённого на восемь лет Ефремова

15:46 08.09.2020 Приговор актёру Михаилу Ефремову, признанному виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, является «золотой серединой». Об этом заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Григорий Сарбаев. «В данном случае необходимо разграничивать жестокость и неотвратимость наказания. Великий итальянский мыслитель Чезаре Беккариа когда-то сформулировал очень важный принцип: неотвратимость и скорость наказания куда больше способствуют предотвращению преступлений, чем его жестокость. В данном случае процесс (по крайней мере, первая его часть) прошел достаточно быстро, наказание было неотвратимо, и это было в целом понятно. Поэтому конкретная санкция уже второстепенна. Однако и она имеет значение. Восемь лет общего режима — это золотая середина, ведь совершение преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. С учетом физического и психологического состояния обвиняемого, а также его возраста это можно назвать наиболее оптимальным сроком. Исходя из российской юридической практики и положений действующего законодательства, могу сказать, что это абсолютно обоснованно и разумно», — сказал эксперт. Об этом: Адвокат назвал приговор Ефремову «золотой серединой»

15:47 08.09.2020 Актёр Михаил Ефремов, которого суд признал виновным в смертельной аварии в центре Москвы, готов выплатить 800 тыс. рублей, назначенных судом в виде компенсации по гражданскому иску старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом 8 сентября заявил адвокат осуждённого Эльман Пашаев. Об этом: Адвокат заявил о готовности Ефремова выплатить компенсацию сыну погибшего

15:51 08.09.2020 Актёр Михаил Ефремов может выйти на свободу раньше срока, к которому его приговорил Пресненский суд Москвы. Об этом 8 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Григорий Сарбаев. «Что касается досрочного освобождения — всё возможно. Во-первых, как уже сообщили представители защиты, они уже подготовили жалобу на приговор и будут его обжаловать. Если приговор будет оставлен в силе, то существует также возможность помилования Президентом Российской Федерации — и соответствующее обращение главе государства уже направили. Если же Ефремов будет отбывать срок в колонии, то сможет выйти по УДО через пять с небольшим лет. По закону (статья 79 УК РФ) для этого он должен примерно себя вести, не иметь взысканий и заслужить поощрения от руководства колонии, а также отбыть не менее двух третей срока, так как преступление, которое он совершил, является особо тяжким (наказание предусматривает лишение свободы на срок от десяти лет и больше)», — сказал эксперт. Читайте подробнее: Адвокат: Ефремов сможет выйти на свободу раньше срока

15:59 08.09.2020 Осуждённый за пьяное ДТП актёр Михаил Ефремов будет помещён в камеру карантинного отделения. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСИН по Москве. В УФСИН рассказали, что после приговора Пресненского суда Ефремов направлен в один из московских следственных изоляторов. Там он пройдёт медосмотр и будет помещён в камеру карантинного отделения. Читайте подробнее: Михаила Ефремова в СИЗО отправят на карантин

16:18 08.09.2020 Гарик Сукачев и Михаил Ефремов. (сс) Kushnir Production

16:53 08.09.2020 На приговор суда повлиял «балаган» вокруг дела Михаила Ефремова. Об этом 8 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. По мнению Михайлова, защита Ефремова сделала «всё возможное», чтобы актёр получил полный срок. «Если бы не было этого балагана, который был устроен возле дела Ефремова, я думаю и суд отнёсся бы снисходительно к нему. И самое главное, люди, которые бы наблюдали за этим процессом, тоже бы испытали некое сочувствие к человеку, который оказался в такой ситуации. Но цирк с конями, который был устроен в суде, он, понятно, очень раздражал судью, и, естественно, раздражал, конечно, общество. Сегодня будут говорить о разных там заболеваниях — адвокат что, не понимал, что Ефремов болен? Он не понимал, что надо минимизировать приговор как таковой? Так нет, он делал всё возможное, чтобы Ефремову назначили полный срок», — сказал он. Читайте подробнее: Генерал ФСБ: адвокат Ефремова сделал всё возможное для полного срока

17:24 08.09.2020 На десятидневный карантин будет отправлен актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии как виновник смертельного ДТП, сообщили 8 сентября в пресс-службе ФСИН. Читайте также: Перед колонией Михаил Ефремов пройдёт 10-дневный карантин

18:27 08.09.2020 В интервью «Комсомольской правде» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что Михаил Ефремов мог получить условный срок, если бы его защита смогла доказать, что в момент столкновения актёр перенёс микроинфаркт.

19:14 08.09.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает приговор актеру Михаилу Ефремову недостаточным. Подробности в материале: Жириновский возмущен мягким приговором Ефремову

20:23 08.09.2020 Михаил Ефремов во время оглашения приговора. © Пресс-служба Пресненского суда

21:26 08.09.2020 Среди тех, кто 8 сентября пришёл поддержать Михаила Ефремова к зданию суда, оказался лидер группы «Коррозия Металла» Сергей Троицкий («Паук»). «Пьяный шёл, называется, его изловили и поставили туда. Но любой человек, называется, может зайти в магазин или ресторан и нажраться до свинячьего визга. Тогда не продавайте бухло вообще. Потому что человек не робот, и у него разные могут быть в жизни обстоятельства», — приводит слова скандально известного музыканта «Комсомольская правда».

21:50 08.09.2020 Приговор, вынесенный сегодня, 8 сентября, Михаилу Ефремову, обжалован защитой, заявил адвокат актёра Эльман Пашаев. Читайте подробнее: Защита обжаловала приговор Михаилу Ефремову

07:07 09.09.2020 «Надо было дать 12 лет, взыскать 20 млн рублей», — заявил Владимир Жириновский, комментируя приговорМихаилу Ефремову.

07:07 09.09.2020 Владимир Жириновский. Дарья Антонова © ИА REGNUM

08:30 09.09.2020 «Должны быть, однако, сделаны и дополнительные правовые выводы. К защите Ефремова привлекались лжесвидетели. Их следует примерно наказать. Обязательно должен понести наказание и тот, кто их побуждал к лжесвидетельству», — отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

10:07 09.09.2020 СМИ сообщают, что певица Любовь Успенская, узнав о приговоре Ефремову, не смогла сдержать слёз.

11:02 09.09.2020 В Пресненский районный суд Москвы поступила жалоба на приговор актёру Михаилу Ефремову. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС. По данным агентства, адвокат Эльман Пашаев в апелляционной жалобе просит отменить приговор Ефремову. Рассмотрение состоится в Московском городском суде, дата пока не назначена. Об этом: В суд поступила жалоба на приговор Михаилу Ефремову

11:04 09.09.2020 Жалоба, поданная адвокатом актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, поступила в суд. Сторона защиты не согласна с вынесенным Пресненским районным судом приговором и намерена его оспорить. Читайте подробнее: Жалобу на приговор Ефремову рассмотрит Мосгорсуд

12:24 09.09.2020 Ефремов в суде. Цитата из видео vesti.ru

13:10 09.09.2020 Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом 9 сентября сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович. Подробности в материале: В ОНК заявили об отказе Ефремова от Пашаева

13:47 09.09.2020 Семья Михаила Ефремова занялась поисками для него нового адвоката. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения актёра. Об этом: Семья Ефремова занялась поисками для него нового адвоката — источник

14:06 09.09.2020 У актёра Михаила Ефремова установились нормальные отношения с сокамерниками, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. «С сокамерниками у Ефремова нормальные отношения», — цитирует слова Литвинович РИА Новости. По её словам, артист ни на что не жалуется и получил передачку. Об этом: В ОНК оценили отношения Ефремова с сокамерниками

14:16 09.09.2020 Похоже, что друзья актера Михаила Ефремова осознанно вели себя так, чтобы он получил максимальное наказание, в противном случае пришлось бы сильно усомниться в их умственных способностях, считает журналист и политолог Виталий Третьяков. Читайте также: Друзья Ефремова хотели посадить его надолго — Виталий Третьяков

15:08 09.09.2020 Гарик Сукачев в суде. © Пресс-служба Пресненского суда

15:17 09.09.2020 По словам Антона Цветкова, ни один здравомыслящий человек не найдёт другого объяснения тому факту, что Ефремов участвовал в этом позорном фарсе и не сменил адвоката, кроме как обещания Пашаева «решить вопрос» с минимальным наказанием. Читайте подробнее: Генпрокуратуру просят проверить деятельность Эльмана Пашаева

15:39 09.09.2020 Актёр Михаил Ефремов не обращался за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Читайте также: Москалькова заявила, что Ефремов не обращался к ней за помощью

16:42 09.09.2020 Михаила Ефремова заводят в зал судебных заседаний. © Пресс-служба Пресненского суда

17:09 09.09.2020 Актер Михаил Ефремов: «Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня «подставил» на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он…»

17:37 09.09.2020 Итог работы адвоката ЭльманаПашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет». Читайте подробнее: Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

18:24 09.09.2020 Михаил Ефремов со своим адвокатом Эльманом Пашаевым в зале суда. © Пресс-служба Пресненского суда

20:57 09.09.2020 Судебные приставы в Пресненском суде Москвы. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:40 09.09.2020 Михаил Ефремов в зале суда. © Пресс-служба Пресненского суда.

23:07 09.09.2020 Михаил Ефремов в зале суда. © Пресс-служба Пресненского суда

07:04 10.09.2020 Возбуждение уголовного дела за дачу ложных показаний против свидетелей со стороны защиты актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии, может привести к отмене этого судебного приговора, считает юрист Борис Кузнецов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: Юрист рассказал о шансе на отмену приговора Михаилу Ефремову

08:43 10.09.2020 В действиях адвоката Эльмана Пашаева были нарушения. Это признала адвокатская палата Северной Осетии, членом которой является защитник Михаила Ефремова. Накануне, 9 августа, квалификационная комиссия адвокатской палаты республики признала нарушение Кодекса этики адвокатом Пашаевым, пишет ТАСС. В числе нарушений названа, в частности, его публичная активность. В отношении Пашаева, а также адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, который является членом адвокатской палаты Москвы, еще в июле 2020 года были возбуждены дисциплинарные дела, сообщил президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко. По его словам, Совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании Пашаева после решения квалификационной комиссии.

09:34 10.09.2020 Адвокат Эльман Пашаев мог умышленно подвести своего подзащитного, актёра Михаила Ефремова, под суровое наказание за «пьяное» ДТП. Так считает художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов, его мнение опубликовано в колонке на сайте mk.ru. Режиссер предположил, что это связано с гибелью родственников адвоката по вине пьяного водителя. «Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких…», — заявил Грымов. Подробности в материале: Грымов заподозрил Пашаева в стремлении «уничтожить пьяного водилу»

11:01 10.09.2020 Договор актёра Михаила Ефремова с его адвокатом Эльманом Пашаевым действовал до момента вынесения приговора. Решение о дальнейших действиях должен принимать сам актёр. «Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката», — пояснил защитник. Об этом: Пашаев заявил, что его договор с Ефремовым завершён

11:22 10.09.2020 Адвокат Эльман Пашаев, который представлял сторону защиты в деле о смертельной автоаварии с участием актёра Михаила Ефремова, нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ. Об этом правозащитник заявил 10 сентября. Читайте подробнее: Пашаев признался в нарушении профессиональной этики адвоката

11:44 10.09.2020 Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») ожидает захватывающего судебного процесса по иску Росприроднадзора к «Норникелю». Об этом: В Госдуме суд над «Норникелем» сравнили с делом Ефремова

12:35 10.09.2020 Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда. © Пресс-служба Пресненского суда

15:18 10.09.2020 Адвокат Борис Кузнецов [facebook.com bkuznetsov]

17:12 10.09.2020 Жена осуждённого на восемь лет Михаила Ефремова ищет для него нового адвоката. Среди кандидатов — участник ряда громких процессов Александр Гофштейн, сообщает РИА Новости.

17:57 10.09.2020 Адвокат Александр Гофштейн [Цитата из видео «Александр Гофштейн. Тараборщина. Выпуск 13» пользователя Адвокатская газета. youtube.com]

18:10 10.09.2020 Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что не брал денег с актёра, защищая его в суде по делу о ДТП, передаёт 10 сентября «Москва 24». [[[quote-0]]]

Подробности в материале: Адвокат Пашаев заявил, что бесплатно защищал Ефремова