Москва, 8 сентября, 2020, 08:42 — ИА Регнум. В настоящее время свыше 1,8 млн жителей России сделали прививку от гриппа. Об этом 8 сентября сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Прививка

«В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито 1 810 178 человек», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данная цифра составляет 1,2% от общей численности населения страны и отмечается, что в данный момент Роспотребнадзор отмечает низкий уровень заболеваемости ОРВИ, которые обусловлены респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые партии вакцины от коронавирусной инфекции начнут поступать в регионы России уже на следующей неделе.