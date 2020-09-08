Чебоксары, 8 сентября, 2020, 07:54 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам восьми месяцев выпадающие доходы в структуре собственных поступлений консолидированного бюджета составили 311 млн рублей, республиканской казны — 48 млн рублей. По сравнению с плановыми назначениями выпадающие доходы консолидированной казны оцениваются в 929 млн рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минфина Чувашии

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В январе—августе 2020 года в консолидированный бюджет Чувашии поступило 46,018 млрд рублей, что на 13,7% больше аналогичного прошлогоднего периода. Израсходовано 41,757 млрд рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4,26 млрд рублей при плановом дефиците в размере 1,744 млрд рублей.

«В части выпадающих [собственных] доходов: у нас 311 млн рублей [-1,3%] по сравнению с фактом 2019 года и почти 929 млн от плана 2020 года [-3,7%]», — сообщил Михаил Ноздряков.

Республиканский бюджет по доходам исполнен в объеме 43,128 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду 2019 года на 19,1%. Расходы республиканской казны выросли на 25,7% и к 1 сентября достигли 37,09 млрд рублей. По словам министра финансов, выпадающие собственные доходы за указанный период составили 48 млн рублей, снижение от плана 2020 года составило 783 млн рублей.

Республиканский бюджет за восемь месяцев исполнен с дефицитом в размере 6,037 млрд рублей при плановом дефиците в сумме 1,262 млрд рублей.