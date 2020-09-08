Москва, 8 сентября, 2020, 07:14 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от судостроительного завода «Звезда» из города Большой Камень (Приморский край) поступил многомиллионный иск к Министерству обороны России. Претензии пока не приняты судом к производству и заседание не назначено, передаёт ИА REGNUM.

Kremlin.ru Судостроительный комплекс «Звезда»

Иск от АО «Дальневосточный завод «Звезда» подан 3 сентября 2020 года. Сумма претензий — 70 122 059,46 рубля. Подробности не сообщаются, но это не первый спор с участием фигурантом. В июле 2019 года министерству отказали во взыскании 27,8 млн рублей неустойки по госконтракту от 2010 года на сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов Тихоокеанского флота. А в 2017 году с завода в пользу Минобороны было взыскано 198 тыс. рублей неустойки из запрошенных 31,1 млн рублей.

Финансовые претензии к «Звезде» имеет и «Газпромбанк», который пытается в арбитраже Приморского края взыскать 98 110 967 рублей 83 копейки долга. Слушания назначены на 28 сентября.

Напомним, завод занимается ремонтом судов, включая подводные лодки. «Звезда» входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.