Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2020, 03:25 — ИА Регнум. В одной из школ Сахалина прошла протестная акция против ученика который «терроризирует» своих одноклассников. Родители и школьники вышли на несанкционированный митинг, к ситуации подключились и полиция, и прокуратура, и власти города.

Уильям Сидней Маунт. Ссора школьников. 1830

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Как пишет ИА Sakh.com, конфликтная ситуация в третьем классе в школе №21 в Южно-Сахалинске возникла ещё в прошлом учебном году. Родители и ученики жаловались на агрессивное поведение одноклассника Васи. После того как конфликт был предан огласке, мальчика перевели на заочное обучение. В новом учебном году Вася вновь вернулся в класс. Как сообщают одноклассники, его агрессивное поведение повторилось. Родители с детьми были вынуждены выйти на несанкционированный митинг перед зданием в школе.

На конфликтную ситуацию отреагировали моментально, особенно когда акция протеста была широко освящена в СМИ. Агрессивного школьника приказом директора, изданного прямо в ходе митинга, вновь перевели на заочное обучение. К решению конфликта подключились власти города, которые встретились с родителями класса и пообещали, что агрессивно настроенный мальчик больше не вернётся в класс. После проведения психолого-медико-педагогической комиссии для него будет разработан план обучения. При этом отмечается, что ребёнок успевает по общеобразовательной программе.

Свою проверку начала проводить полиция, сотрудники которой допрашивают учащихся, педагогов. С проверкой в школу пришла и прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии после инцидента в школе, где учитель обозвала детей «нищебродами и дармоедами», прошли совещания в образовательных учреждениях в части соблюдения педагогической этики. Учительница, которая отчитывала детей, уволилась.