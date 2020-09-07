Дамаск, 8 сентября, 2020, 00:41 — ИА Регнум. Артиллерийский обстрел по ряду населенных пунктов на севере Сирии нанесла армия Турции, сообщает курдское агентство Firat.

Минобороны Турции ВС Турции в Сирии

Огонь велся из тяжелых орудий и минометов. Атаке подверглись селения Мираназ, Шеварга и Эль-Маликия, в которых проживают курды. Информация о погибших, пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкой армии нанес удар по одному из штабов арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС) в населенном пункте Тель-Зиван на севере Сирии.