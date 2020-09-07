Москва, 8 сентября, 2020, 00:33 — ИА Регнум. Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным, которого на Западе считают отравленным боевым химическим веществом, развивается как будто по сценарию, заявила 7 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, сегодня правоохранительные органы так и не передали российским коллегам имеющиеся у них данные об инциденте, и при этом игнорируют официальные запросы Генеральной прокуратуры России, а также обращения российских медиков.

«Нет ничего, есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее», — сказала Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что состояние здоровья блогера ухудшилось в России, во время перелёта из Томска в Москву. Врачи определили, что у Навального резко упал сахар в крови. Диагноз был сообщен родственникам Навального, которые затем настояли на его переводе в клинику «Шарите» в Германии.

После недельного пребывания Навального в этой клинике её врачи заявили, что блогер якобы был отравлен. Затем выступила Ангела Меркель, сказавшая, что «отравлен» Навальный был «ядом из группы «Новичок».