Токио, 8 сентября, 2020, 00:16 — ИА Регнум. В новом патенте компании Nintendo, возможно, показан новый контроллер для портативной консоли Nintendo Switch или другого устройства. Об этом 8 августа сообщил портал Game Rant.

Nintendo-europe.com Nintendo Switch Lite

Устройство на эскизе Nintendo похоже на обычный Joy-Con для Switch, однако оно имеет два основных отличия: у него нет бокового крепления, а также отсутствуют кнопки «плюс» и «минус».

Издание предположило, что этот контроллер, возможно, предназначен для будущей консоли Nintendo, например, для Switch Pro. Автор статьи отметил: отсутствие боковых креплений может говорить о том, что контроллеры нельзя будет прикрепить к консоли, однако в этом случае с их помощью нельзя будет играть «на ходу».

https://twitter.com/VGC_News/status/1303060721060786176

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Nintendo может выпустить на рынок новую консоль в 2021 году. Согласно информации, предоставленной инсайдерами, это устройство будет более производительным и сможет выдавать «картинку» с разрешением 4K.