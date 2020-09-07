Москва, 7 сентября, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Ситуация с Алексеем Навальным политизирована, при этом складывается ощущение, что сценарий развития событий написан заранее, заявила 7 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Очевидно одно: это всё вращается в политической сфере», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Представитель МИД отметила, что ни на официальный запрос Генпрокуратуры России, ни на многочисленные обращения российских медиков ответов от германской стороны до сих пор получено не было.

Захарова также констатировала отсутствие единого источника информации по ситуации с Навальным, отметив, что многочисленных спикеров «как за верёвочки подёргивают в различных направлениях». «То это одни медики, то это лаборатории, то это семья, то это внешнеполитическое ведомство, то это представители правительства», — сказала она.

«Нет ничего. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан был заранее», — заключила Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в германской клинике Charite, где содержится Алексей Навальный, сообщили, что состояние пациента значительно улучшилось, он был постепенно выведен из искусственной комы и реагирует на обращения окружающих.