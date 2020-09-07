Токио, 7 сентября, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Руководитель проекта Animal Crossing: New Horizons Ая Кёгоку поделилась с журналистами некоторыми статистическими данными. Об этом 8 сентября сообщил портал Game Rant.

Animal-crossing.com Animal Crossing: New Horizons

Она отметила, что игра, конечно же, популярна среди детей, однако она также нравится многим взрослым. Кёгоку сказала, что значительная часть аудитории Animal Crossing: New Horizons — это люди в возрасте от 20 до 30 лет. Глава проекта также сообщила, что в сообществе поклонников игры примерно равное соотношение мужчин и женщин.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что по состоянию на конец июня 2020 года Animal Crossing: New Horizons заняла второе место в рейтинге самых продаваемых игр для консоли Nintendo Switch. Она уступила другому проекту компании Nintando — Mario Kart 8 Deluxe.