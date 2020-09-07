Барселона, Испания, 7 сентября, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Бывший капитан каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился первыми впечатлениями о решении Лионеля Месси остаться в стане «сине-гранатовых».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Рад, что он продолжит защищать футболку «Барселоны». Я все еще верю в этих игроков. С Лео мы, безусловно, сильнее», — написал испанец в своем «Инстаграме».

Напомним, что сегодня Лионель Месси вернулся к тренировкам с основной командой «каталонцев».