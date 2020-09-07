Спикер парламента Косово: Вучичу хватило 24 часов, чтобы нарушить договор
Приштина, Сербия, 8 сентября, 2020, 00:34 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Вьоса Османи 7 сентября резко прокомментировала заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Турция должна оказать давление на Косово, чтобы оно не открывало посольство в Иерусалиме после признания его независимости Израилем.
На своей странице в социальной сети Twitter политик заявила, что Вучичу потребовалось немногим более 24 часов, чтобы нарушить пункт соглашения о нормализации экономических отношений с Косово, предполагающий отказ от кампании по отзыву признаний независимости Косово.
Напомним, 7 сентября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе президент Сербии заявил:
Напомним, подписанные 4 сентября при посредничестве американского президента Дональда Трампа двусторонние соглашения между США и Косово, США и Сербией о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией предполагают перенос Косово посольства в Иерусалим в обмен на признание со стороны Израиля.