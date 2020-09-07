Приштина, Сербия, 8 сентября, 2020, 00:34 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Вьоса Османи 7 сентября резко прокомментировала заявления президента Сербии Александра Вучича о том, что Турция должна оказать давление на Косово, чтобы оно не открывало посольство в Иерусалиме после признания его независимости Израилем.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявила, что Вучичу потребовалось немногим более 24 часов, чтобы нарушить пункт соглашения о нормализации экономических отношений с Косово, предполагающий отказ от кампании по отзыву признаний независимости Косово.

Напомним, 7 сентября, в ходе пресс-конференции в Брюсселе президент Сербии заявил:

Эрдоган(Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции — ИА REGNUM) Хашиму Тачи (президент Сербии — ИА REGNUM) и Авдулле Хоти. Александр Вучич Будет очень хорошо, если Косово признает Израиль, но сначала Израиль должен признать Косово, а затем Косово может сделать свое дело. Посмотрим, что скажет, президент Турции —(президент Сербии —

Напомним, подписанные 4 сентября при посредничестве американского президента Дональда Трампа двусторонние соглашения между США и Косово, США и Сербией о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией предполагают перенос Косово посольства в Иерусалим в обмен на признание со стороны Израиля.