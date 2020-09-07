Приштина, Сербия, 7 сентября, 2020, 23:40 — ИА Регнум. Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 7 сентября в эфире косовской телепередачи Debat Plus на косовском телеканале RTV Dukagjini заявил, что глава косовской переговорной команды — государственный координатор Косово по диалогу с Сербией Скендер Хюсени является креатурой президента Косово Хашима Тачи.

Foreign and Commonwealth Office Рамуш Харадинай

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Рамуш Харадинай Мой премьер-министр предпочитает пойти на встречу со ставленником Тачи, а не с человеком Рамуша, входящим в правительство.

Напомним, вступив на пост премьер-министра Косово премьер-министр Авдулла Хоти создал пост государственного координатора Косово по диалогу с Сербией, оставив почти что не у дел главу МИД Мелизу-Харадинай-Стублу, представляющую Альянс за будущее Косово и министра юстиции из той же партии Селима Селими.

Ранее в эфире той же передачи Харадинай отметил, что министрам из рядов его партии удалось добиться удаления из подписанных в Вашингтоне текстов соглашений о нормализаций экономических отношений Косово и Сербии положений касательно озера Уйман.