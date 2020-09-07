Ижевск, 7 сентября, 2020, 23:14 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия доходная часть бюджета Удмуртии исполнен на 40% от годового плана, рост составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы исполнены на 45% при показателе роста в 16%, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на исполняющую обязанности министра финансов Удмуртии Веру Сухих.

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Она уточнила, что налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 22,1 млрд рублей, что составляет 35% от годового плана.

Доходы исполнены на сумму 36,6 млрд рублей, расходы — на 41,5 млрд рублей.

«Рост расходов связан с ранней контрактацией под финансирование мероприятий национальных проектов и реализацией мероприятий по устранению последствий распространения коронавирусной инфекции, в том числе в виде поддержки граждан и отраслей экономики наиболее пострадавших от введения ограничительных мер», — пояснила представитель финансового ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджет Удмуртии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов планируется внести изменения. Доходы бюджета увеличиваются на 2,67 млрд рублей, расходы регионального бюджета вырастут на 7,63 млрд рублей. Для балансировки расходов власти республики намерены привлечь коммерческие кредиты на 7,4 млрд рублей.

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