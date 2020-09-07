Нарьян-Мар, 7 сентября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе многодетным семьям на подготовку детей к школе выделили 13,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в администрации округа, выплату уже получили 25 многодетных семей, воспитывающих 43 школьника.

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Размер выплаты равен сумме понесенных расходов с ограничением — до девяти тысяч рублей на каждого ребёнка. Для получения выплаты доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи в денежной и натуральной форме. Ещё одно условие для получения выплаты — один из родителей ребёнка должен проживать в НАО не менее 5 лет.

В 2019 году выплату на подготовку детей к школе получили 824 семьи на 1532 ребёнка. Из бюджета НАО на эти цели направили 13,6 млн рублей.