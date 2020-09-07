Лондон, 7 сентября, 2020, 23:06 — ИА Регнум. Одним из существенных факторов снижения мировых цен на нефть стало снижение экспортной цены со стороны Саудовской Аравии, 7 сентября сообщает агентство Reuters.

J RAWLS Нефтеперерабатывающий завод. Саудовская Аравия

«Снижение было интерпретировано рынками как признак того, что восстановление спроса в регионе, где находятся второй и третий по величине потребители нефти, выдыхается» , — отмечает аналитик Rystad Energy Паола Родригес-Масиу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября нефть марки Brent установилась вблизи $42 за баррель, нефть WTI находится вблизи отметки $39 за баррель.

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