Ижевск, 7 сентября, 2020, 23:01 — ИА Регнум. В бюджет Удмуртии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов планируется внести изменения. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра финансов региона Вера Сухих, сообщает пресс-служба правительства республики.

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По ее словам, доходы бюджета увеличиваются на 2,67 млрд рублей, из которых 2,45 млрд рублей — целевые федеральные средства. Из этой суммы 620 млн рублей будет направлено на мероприятия нацпроекта «безопасные и качественные автодороги», 603 млн рублей составят социальные выплаты безработным гражданам, 261 млн рублей направят на оплату услуг ЖКХ, 260 млн рублей — на строительство жилья, 250 млн рублей — на стимулирующие выплаты медикам.

Расходы регионального бюджета вырастут на 7,63 млрд рублей. 1,5 млрд будет направлено отрасли здравоохранения на расходы, связанные с профилактикой и ликвидацией последствий новой коронавирусной инфекции. 1,4 млрд рублей — на меры социальной поддержки граждан, 1,27 млрд рублей — на строительство социальных объектов, включая ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), школу, вертолетную площадку, замену лифтов.

«С целью балансировки расходов, включаемых в закон о бюджете, будут привлечены коммерческие кредиты в объеме 7,4 млрд рублей», — отметила Сухих.

С учетом планируемых изменений, доходы бюджета республики в текущем году запланированы на уровне 89,4 млрд рублей, расходы — 101,5 млрд рублей, дефицит 12,2 млрд рублей или 11,4% от доходов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Удмуртия заключила контракты со Сбербанком на привлечение кредитов в размере 10,7 млрд рублей. В июне также были объявлены аукционы на привлечение кредита в размере 5 млрд рублей. Процедуры были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В августе власти республики объявили аукционы по привлечению 7,5 млрд рублей.

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