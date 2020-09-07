Киев, 7 сентября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Михаилу Саакашвили вполне достаточно два года побыть на посту премьер-министра Грузии, чтобы «вытащить страну из болота», заявил 7 сентября украинско-грузинский политик в своём видеообращении к грузинским гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили заявил, что если партия «Единое национальное движение» победит на парламентских выборах в Грузии, то он согласен возглавить правительство — согласен на двухлетний срок.

Саакашвили «Этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вытащить страну из болота и пойти вперёд большими шагами».

В своём обращении Саакашвили извинился перед гражданами Грузии «за ошибки», отметив, что «извинений недостаточно», и что важнее «исправление ошибок».

Саакашвили «Я хочу, чтобы нам дали возможность исправить ошибки».

Напомним, «Единое национальное движение», основателем которого является Саакашвили, была правящей в Грузии с 2004 по 2013 год, то есть в период его президентства.

Эта партия будет участвовать в парламентских выборах, которые запланированы в Грузии на 31 октября 2020 г.

Теперешний лидер «Единого национального движения» Григол Вашадзе сегодня, 7 сентября, заявил, что Саакашвили выбран в качестве кандидата на пост премьер-министра блоком оппозиционных партий «Сила в Единстве».

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