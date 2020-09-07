Ижевск, 7 сентября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. 7 сентября в поликлиники Удмуртии вышли на практику 370 студентов-медиков. Это ординаторы Ижевской медакадемии и студенты-волонтеры Ижевского медицинского колледжа им. Ф. А. Пушиной, сообщает пресс-служба правительства республики.

Контейнер с биологическим материалом для диагностики

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В частности, 20 студентов академии начали прием пациентов, часть ординаторов выезжает на вызовы в составе бригад скорой помощи для осмотра пациентов и забора биоматериала для проведения теста на коронавирус.

350 студентов медколледжа принимают вызовы в регистратуре, раскладывают карты, замеряют посетителям температуру тела при входе в поликлиники, отвечают на вопросы в справочном столе и помогают медсестрам в приемном покое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов, отвечая на вопросы пользователей соцсети во время прямого эфира об очередях в поликлиниках, отмечал, что ситуация с коронавирусом в республике контролируемая. Глава минздрава Удмуртии Георгий Щербак связал рост обращений за медицинской помощью с начавшимся сезоном ОРВИ, а также тем фактом, что жители республики стали внимательнее относится к своему здоровью и стараются попасть на прием к врачу при первых симптомах заболевания. Он пояснил, что сейчас в медучреждениях потоки граждан разделены на здоровых и больных, устроены отдельные входы.

По состоянию на утро 7 сентября в Удмуртии выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 3543 случаев.