Балашиха, Московская область, 7 сентября, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Омский «Авангард» не оставил и мокрого места от хабаровского «Амура» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой хозяев с разгромным счетом — 8:2.

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Лучшим на льду среди игроков «Авангарда» оказался Сергей Шумаков, набравший 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». По два очка в свой актив записали Иржи Секач (1+1), Рид Буше (1+1) и Кирилл Семенов (0+2).

«Авангард» сохранил первое место на Востоке с 6 очками в активе по прошествию трех матчей. «Амур» опустился на последнее место, не набрав ни единого балла.