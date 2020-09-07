Вашингтон, 7 сентября, 2020, 22:15 — ИА Регнум. Бывший советник президента США Джон Болтон был придурком, сообщил 7 сентября на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кнопка

Трамп уточнил, что считает своего экс-советника придурком за его слова о «любовных письмах» лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Только что слышал, что ненормальный Джон Болтон говорил о том, как я обсуждал «любовные письма Ким Чен Ына», будто я относился к ним только в таком качестве. Очевидно, что это было простым сарказмом. Болтон был таким придурком!» — написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп обвинил Болтона в «нарушении закона» за публикацию мемуаров, содержащих «секретную информацию в огромных количествах».

Стоит отметить, что действующий президент США также называл Болтона «злобным дураком».