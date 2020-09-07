Астрахань, 7 сентября, 2020, 21:42 — ИА Регнум. В Астрахани на базе регионального центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи оборудуют спецплощадку для вертолёта санитарной авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Pskov.ru Санитарный вертолёт

Медицинский вертолёт «Ансат» будет транспортировать пациентов из районов области в городские больницы. По своей оснащённости он соответствует реанимобилю. Он может совершать посадку практически в любом месте, в любое время года. Дальность полёта без дозаправки составляет 450 километров, скорость — 180−200 километров в час. Пока вертолёт базируется в астраханском аэропорту.

Средства на аренду вертолёта выделены из федерального и областного бюджета в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Полёты выполняются Национальной службой санитарной авиации, входящей в состав государственной корпорации «Ростех». В Астраханскую область прибыл экипаж пилотов из Санкт-Петербурга. Сопровождают пациентов специалисты регионального центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, прошедшие специальное обучение. С 24 августа вертолёт доставил в больницы областного центра пять человек.