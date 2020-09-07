Париж, 7 сентября, 2020, 21:38 — ИА Регнум. Согласно информации журналиста Николо Скиры, у нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе выявлено заражение коронавирусом. Игрок сдал положительный тест.

Кирилл Венедиктов Килиан Мбаппе

На данный момент 21-летний форвард находится в расположении сборной Франции, которая 8 сентября должна сыграть со сборной Хорватии.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось еще о четырех случаях заражения среди игроков «ПСЖ». Коронавирус был выявлен у Неймара, Ди Марии, Паредеса и Икарди.

«ПСЖ» из-за своего затяжного выступления в Лиге чемпионов, где «парижане» добрались до финала, не принимал участие в старте чемпионата Франции, где уже сыграли два тура.