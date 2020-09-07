Астрахань, 7 сентября, 2020, 21:36 — ИА Регнум. Председатель избирательной комиссии Астраханской области Игорь Коровин официально ушёл в отставку 7 сентября, сообщает ИА REGNUM.

Astrakhan.izbirkom.ru На заседании избирательной комиссии Астраханской области

Заявление Коровина об освобождении от обязанностей председателя избиркома и сложении полномочий члена избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса комиссия рассмотрела на заседании 7 сентября. Её члены проголосовали за то, чтобы заявление удовлетворить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Коровин возглавлял региональный избирком с 2009 года. До этого он работал в органах прокуратуры. Заместителем председателя избирательной комиссии Астраханской области является Владимир Золотокопов.