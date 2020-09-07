Пекин, 7 сентября, 2020, 21:27 — ИА Регнум. В ходе проходящей в Пекине Китайской международной ярмарки объявлено о предстоящем создании в рамках инициативы «Пояса и пути» международной посреднической платформы для разрешения коммерческих споров между участниками проекта. Об этом 7 сентября сообщает Синьхуа, уточнив, что за создание платформы отвечает пекинский Центр юридических и коммерческих услуг Ratio.

Хонг Жэнг. Китай. Великий шелковый путь

Центр, работающий на рынке с 2016 года, планирует в течение пяти лет построить офисы платформы в странах «Пояса и пути», для чего привлекает к работе около 1 тыс. китайских и иностранных посредников, сообщил его директор Ван Ли.