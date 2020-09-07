Пекин, 7 сентября, 2020, 21:22 — ИА Регнум. В рамках стратегических договоренностей лидеров Китая и Пакистана Си Цзиньпина и Арифа Алви министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи провел телефонные переговоры с главой МИД Пакистана Иджазом Ахмежом Шахом, сообщает 7 сентября Синьхуа.

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Китайский министр подтвердил готовность своей стороны тесно взаимодействовать с пакистанскими партнерами в правоохранительной сфере, прежде всего в борьбе с терроризмом, сотрудничестве полицейских служб, поддержании стабильности и других вопросах, связанных с безопасностью Китайско-пакистанского экономического коридора.

И. Шах, в свою очередь, высоко оценил содержание договоренностей и уровень диалога лидеров двух стран и выразил надежду в неизменном укреплении координации китайских и пакистанских правоохранителей.