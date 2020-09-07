Астана, 7 сентября, 2020, 21:16 — ИА Регнум. В Казахстане объявлено о намерении существенно увеличить объем экспорта зерна и муки в Китай. Об этом 7 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление, сделанное на пресс-конференции в Нур-Султане министром сельского хозяйства республики Сапарханом Омаровым.

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Сообщается, что министр обнародовал прогноз объема урожая в текущем году в 18 млн тонн, отметив, что это позволяет оценить экспортный потенциал в 7−8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Отмечается, что к традиционным странам казахстанского зернового экспорта, помимо Китая, относятся другие среднеазиатские республики постсоветского пространства, а также Иран и Афганистан.