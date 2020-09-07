Москва, 7 сентября, 2020, 21:00 — ИА Регнум. На региональных выборах 11−13 сентября 2020 года возникли новые риски фальсификации из-за дополнительных дней для голосования. В связи с этим несколько партий, кандидаты которых принимают участие в этих выборах: «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зелёная альтернатива» и «Российская партия пенсионеров» — решили объединить собственные силы для наблюдения за избирательным процессом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, планы о наблюдении за выборами 7 сентября обсудили лидеры указанных партий и приглашённые эксперты на круглом столе, организованном по инициативе партии «Новые люди».

Фото: Игорь Харитонов Пресс-центр АиФ

В каждом из регионов, где «Новые люди» участвуют в выборах (12 субъектов РФ), партия подготовила наблюдателей — более 10 тыс. человек, — проведя свыше 200 тренингов и выпустив около 10 тыс. обучающих пособий для активистов, заявил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, у каждого наблюдателя есть пакет документов, которые позволят фиксировать типовые нарушения и ответственных лиц, активисты также будут вести видеосъёмку. Особое внимание наблюдатели от партии «Новые люди» уделят явке.

В связи с тем, что голосование растянуто на несколько дней, наибольшая опасность вбросов теперь возникает в ночное время суток, в связи с чем наблюдатели от партии намерены ставить на так называемые «сейфовые пакеты» собственные пломбы. Наконец, «Новые люди» планируют организовать единый колл-центр, куда будут поступать все данные о нарушениях.

«На первое время проблема состояла в том, что было не за кого голосовать. Сейчас эта проблема отчасти снимается. Но люди по-прежнему не верят, что всё будет честно. Наша задача — эту честность выборов удержать», — заявил Нечаев.

«Многие люди на участковых комиссиях — это нормальные честные люди. Конечно на них давит местное начальство. И наша задача — помочь этим людям остаться честными!» — указал он.

В свою очередь, наблюдатели от «Партии прямой демократии» особое внимание уделят интернет-голосованию, указал генеральный секретарь «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров.

Технические специалисты партии детально проанализировали то, как проходило электронное голосование по поправкам в Конституцию. По его словам, на уровне массового сознания интернет-голосование как нечестное также не воспринимается.

«В принципе мы можем сказать, что никаких заметных опасений по поводу хода голосования у людей в общем-то нет. В Москве в электронном голосовании приняло участие около миллиона человек. Это очень много», — отметил он.

Однако на практике электронная форма голосования по-прежнему несовершенно и нуждается в глубокой проработке на уровне законодательства — в частности, по части соблюдения прав наблюдателей.

«Это сейчас самая главная проблема — закрепить права наблюдателей за электронным голосованием, и в первую очередь — работу экспертных групп, которые будут систему голосования проверять, мониторить состояние серверов и системы хранения результатов голосования», — указал Макаров.

«Если эту работу проделать, то я уверен, вопросы к электронному голосованию снимутся окончательно», — подчеркнул он.

В партии «Зелёная альтернатива» также подготовили систему наблюдения и собственные мобильные группы в городах, которые смогут оказывать помощь в решении проблем, связанных с типовыми жалобами на нарушения, отметил председатель правления партии «Зелёная альтернатива» Руслан Хвостов.

«Самая опасная история — это то, что трёхдневного голосования ещё не было, и большую роль сыграет именно наблюдение на участках, где должны лежать сейф-пакеты», — указал он.

«В целом для нас как малых партий, конечно, это большой шаг: то, что мы объединяемся и пытаемся защитить своё право быть избранными, — подчеркнул Хвостов.

«Российская партия пенсионеров» выдвинула своих кандидатов в региональные парламенты в девяти регионах, кроме того, она примет участие в выборах депутатов представительных органов власти в 10 столицах субъектов. Затратив огромные усилия сбор подписей и подготовку, партия намерена должным образом своё право быть избранной защитить, указал заместитель председатель центрального совета «Российской партии пенсионеров» Андрей Широков.

«Мы приветствует такое объединение по схеме наблюдения за результатами выборов. Но вместе с тем я скажу такую мысль, что всё-таки это очень некрасиво: в стране из года в год мы говорим о фальсификациях», — заявил Широков.

«Ничего не меняется. Мы должны сегодня, видимо, обращаться от сообщества малых партий к председателям УИК: товарищи, давайте не слышать тех, кто вами пытается командовать! Давайте честно смотреть на выборы, прекращать подкидывать какие-то бюллетени, которые потом непонятно каким образом фиксируются в журналах», — подчеркнул он.

По его словам, тема фальсификаций в России «должна быть обнулена» — необходимо поставить цель вывести Россию на тот уровень, когда можно будет сказать, что «участковые избирательные комиссии отработали на все сто и всё, что мы видим, это то, что вытащили из избирательных ящиков».

В свою очередь, самих избирателей Широков призвал ходить только в один день выборов — 13 сентября.

«Избиратели, которые хотят, чтобы не было фальсификаций — наберитесь мужества, сходите в день выборов 13 сентября и не играйте в эти «три или четыре, пять дней» для досрочного голосования. Надо ходить в день выборов так, чтобы наши наблюдатели, которых выставили малые, непарламентские партии, могли сказать, что в этот день была максимальная явка и она была подсчитана по тем бюллетеням, которые были опущены в избирательные ящики», — подчеркнул он.

Призыв поддержал и председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«Очень важно участие. Если у вас есть партия, которую вы готовы поддержать, «Новые люди» или другая, то придите, пожалуйста, и поучаствуйте. Голос любого поучаствовавшего человека не будет уже украден, за вас ничего не сможет вкинуть какая-либо администрация», — указал он.

«И я бы просил участвовать 13-го числа, в воскресенье. Потому что после первых двух дней голосования нет подсчёта, все голоса лежат в полиэтиленовом пакете, и что будет с ними происходить две ночи, мы не знаем. Поэтому просьба — приходите голосовать 13-го числа», — заключил Нечаев.