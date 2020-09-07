Красноярск, 7 сентября, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Масса выбросов углекислого газа в атмосферу восточной части России составила в этом году 540 мегатонн, сообщает 7 сентября Тайга.инфо.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

Такие данные приводит служба мониторинга атмосферы Copernicus. По её данным, вышеуказанное значение превысило показатель 2019 г. в полтора раза.

Кроме того, в арктической части Сибири в этом году в атмосферу выделено 244 мегатонны углекислого газа. Этот показатель превышает прошлогодний на 25%.

Например, в атмосферу Якутии в этом году выделено 395 мегатонн углекислого газа, тогда как в прошлом — 208. В общей сложности в восточной части России этот показатель оказался на уровне 540 мегатонн, превысив прошлогодний более чем в полтора раза.

Такое количество углекислоты в атмосфере вызвано пожарами, бушующими в лесах ряда регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС РФ, в настоящее время лесные пожары сохраняются в шести российских регионах.

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