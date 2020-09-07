Барселона, Испания, 7 сентября, 2020, 20:27 — ИА Регнум. Пресс-служба каталонской «Барселоны» в своем «Твиттере» опубликовала фотографию занимающегося вместе с командой Лионеля Месси.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Напомним, что ранее Месси по собственному желанию не тренировался с командой из-за ситуации с несостоявшимся уходом футболиста.

Ранее пресс-служба уведомила, что аргентинец прибыл на тренировочную базу первым среди игроков «сине-гранатовых», а также на час раньше начала занятий.