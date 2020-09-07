Кострома, 7 сентября, 2020, 20:16 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве своим решением отменил регистрацию партийного списка партии «Социальной защиты» на выборах в Костромскую областную думу. Об этом сообщается на сайте суда.

Michailov.info Лидер партии «Социальной защиты» — костромской бизнесмен Владимир Михайлов

Иск подала «Коммунистическая партия Коммунисты России». Суд посчитал, что конференция «Социальной защиты», посвящённая вопросу выдвижения кандидатов в думу города Костромы, Костромскую областную думу и муниципальные выборы была проведена с нарушениями. Партийцы объявили перерыв между утверждением областных и городских кандидатов, но не закрыли протокол заседания до объявления перерыва.

В итоге суд снял партсписок, три кандидата партии по одномандатным округам — Владимир Михайлов, Сергей Галичев, Алексей Громов и 19 кандидатов в депутаты думы города Костромы продолжают борьбу. Между тем иск о снятии четвёртого кандидата в облдуму — Максима Постникова будет рассмотрен судом 8 августа.

В региональном отделении партии ИА REGNUM сообщили, что собираются обжаловать решение первого апелляционного суда в Верховном суде.

Выборы губернатора и депутатов Костромской областной думы будут проходить три дня. 11 и 12 сентября состоится досрочное голосование, 13 сентября объявлен основным днём голосования.