Париж, 7 сентября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефон переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, 7 сентября сообщает Agence France-Presse.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Как заявил сам Макрон в Twitter, темами переговоров стали «отравление Алексея Навального, ситуация в Ливане и будущие отношения между Европейским союзом и Соединенным Королевством».

«Это (был) очень хороший обмен мнениями с Борисом Джонсоном» , — сообщил Макрон.

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