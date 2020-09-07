Тамбов, 7 сентября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 7 сентября, посетил Тамбовскую область, где оценил ход реконструкции областной детской больницы. Высокий гость подчеркнул, что видит «конкретный результат работы», которую проводит губернатор Александр Никитин. И поблагодарил главу региона за внимание к развитию сферы здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Тамбовскую область

Председатель Государственной думы, депутат от Тамбовской области Вячеслав Володин проверил, как идёт реконструкция областной детской больницы, где два года назад были построены хирургический корпус и перинатальный центр. В настоящее время здесь модернизируются педиатрические корпуса, что позволит создать совершенно новую инфраструктуру оказания медицинской помощи детям. Это одно из основных направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Вячеслав Володин напомнил, как во время одного из визитов посещал стройплощадку перинатального центра, инициатором строительства которого был губернатор Александра Никитин. Тогда главный врач областной детской больницы поделился своей мечтой — создать единый медицинский комплекс, соответствующий самым современным стандартам. И сегодня эта мечта становится реальностью: вслед за хирургическим комплексом и перинатальным центром началась реконструкция педиатрических корпусов больницы, построенных 40 лет назад.

«Верить надо не словам, а делам. Когда есть результат, его можно оценить. Сегодня мы видим конкретный результат работы, которую шаг за шагом проводит губернатор Александра Никитин, создавая в Тамбове высокотехнологичные медицинские учреждения», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента, оценивая увиденное.

Средства на развитие детского здравоохранения Тамбовщины были выделены после встречи губернатора Александра Никитина с президентом Владимиром Путиным в январе 2019 года. На эти цели Минздравом России в рамках соглашения с Тамбовской областью выделено более 1,5 млрд рублей, средства были предусмотрены по нацпроекту «Здравоохранение». Масштабная реконструкция началась в мае 2020 года.

Работы идут по графику. В настоящее время строительные бригады демонтируют внутренние помещения. После реконструкции в корпусе будут размещены приёмно-диагностическое отделение, три отделения педиатрического профиля, отделения патологии новорождённых детей, лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики, больничная аптека и клинико-диагностическая лаборатория.

Новое развитие в детской больнице получит отделение медицинской реабилитации, в работу которого будут внедрены современные методы лечения. Также запланировано строительство трехэтажного корпуса на 90 коек для оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями.

Вячеслав Володин поблагодарил губернатора Александра Никитина за внимание к решению проблем здравоохранения и выполнение поручений президента России Владимира Путина по обеспечению доступности медицинской помощи. Он отметил, что ввод в эксплуатацию педиатрического комплекса позволит вывести на новый уровень оказание специализированной медицинской помощи детям.