Киев, 7 сентября, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Государственная комиссия правительства Украины дала поручение проконтролировать выполнение местными органами власти карантинных ограничений.

Пресс-служба МВД Украины

Как сообщил министр кабинета министров Олег Немчинов, соответствующее решение принято сегодня, 7 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комиссия поручила национальной полиции и госпродпотребслужбе в случае установления факта неисполнения местными органами власти противоэпидемических мероприятий на территории региона, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности… принять соответствующие меры государственного реагирования.

Также полиция должна сообщить о количестве дошкольных учреждений и учебных заведений, работающих на территории региона, для которого установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

О результатах данной проверки поручено проинформировать правительство в течение недели.

ИА REGNUM напоминает, что согласно последнему мониторингу ситуации с коронавирусом, в условной «красной» зоне оказались несколько областных центров на Западной Украине. Местные власти этих городов заявили, что не будут вводить дополнительные ограничения, и подали в суд на правительство.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сегодня же заявил, что местная власть откроет школы и детские сады независимо от решения Киева.