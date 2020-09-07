Москва, 7 сентября, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Москва заняла первое место в рейтинге городов, жители которых регулярно обращаются за профессиональной психологической помощью. К такому выводу пришли исследователи Zoom Market по итогам федерального социологического опроса, проведенного в августе 2020 года.

Цитата из к/ф «Анализируй это». Реж. Гарольд Рэдис. 199. США На приёме у психолога

Исследователи интересовались у респондентов, с кем они делятся своими проблемами, оправдано ли обращение за профессиональной психологической помощью в сложных ситуациях и пользовались ли они такими услугами.

Выяснилось, что жители столицы чаще других прибегают к помощи профессионалов. На втором месте в рейтинге Екатеринбург. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Эксперты уточнили, что за профессиональной психологической помощью чаще всего обращаются женщины — на них приходится 83% опрошенных.

Чаще всего к профессиональным психологам обращаются с такими проблемами как: неудовлетворенность личной жизнью — 31%, семейные проблемы — 24%, неудовлетворенность качеством жизни — 19%, депрессивные и тревожные состояния — 14% и проблемы, связанные с детьми и подростками — 12% опрошенных.