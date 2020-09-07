Брюссель, 7 сентября, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Специальный представитель Европейского союза по диалогу между Косово и Сербией Мирослав Лайчак 7 сентября заявил, что на встрече в Брюсселе лидеры Косово и Сербии впервые затронули вопрос о заключении окончательного соглашения.

Bože pravde Сербия и Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Лайчак подчеркнул, что «важно, что этим утром оба лидера, только что прибывшие со встреч в Белом доме, подтвердили свою приверженность интеграции в Европейский союз и продолжению работы над диалогом между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС».

По словам Лайчака, очередная встреча представителей Косово и Сербии в Брюсселе будет посвящена вопросу о заключении всеобъемлющего, юридически обязывающего соглашения, вопросу о положении национальных меньшинств и о совместных финансовых претензиях.

Напомним, 7 сентября в Брюсселе прошла встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти. Всего тремя днями ранее политики встретились в Вашингтоне, где подписали соглашения о нормализации экономических отношений при посредничестве президента США Дональда Трампа.