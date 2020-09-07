Киев, 7 сентября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. К 1 сентября международные резервы Украины составляли чуть больше $29 млрд, сообщает пресс-служба украинского нацбанка 7 сентября.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Доллары

Регулятор отмечает, что в августе запасы увеличились на 1% из-за благоприятной ситуации на валютном рынке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметили в НБУ, в августе предложение валюты превышало спрос и регулятор мог пополнять международные резервы, что и сделал, купив $460,5 млн. Кроме того, валютные поступления от продажи облигаций внутреннего государственного займа в августе составили $250,5 млн.

На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено $645,2 млн, в пользу МВФ — еще $204,5 млн.

В завершение в нацбанке отмечают, что текущий объем международных резервов Украины покрывает 4,8 месяца будущего импорта.

В целом за восемь месяцев нынешнего года чистые международные резервы нацбанка Украины выросли на 12,9%, или на $2,029 млрд.