Москва, 7 сентября, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-29 поднимался на перехват британского самолёта-разведчика над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили 7 сентября в Национальном центре управления обороной России.

Kirill Naumenko Истребитель МиГ-29

По данным ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над Баренцевым морем была обнаружена воздушную цель, направлявшаяся к государственной границе России.

В воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных сил ПВО Северного флота, который идентифицирован объект как стратегический самолёт-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании.

Сообщается, что после разворота британского самолета от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения воздушного пространства России допущено не было.

Отметим, что это уже второй за текущие сутки случай перехвата российским истребителем иностранного военного самолёта над Баренцевым морем. Ранее сегодня истребитель МиГ-31 Северного флота сопровождал патрульный самолёт Orion ВВС Норвегии.