Москва, 7 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. У российских производителей появляется шанс нарастить свою долю на российском рынке из-за снижения импорта товаров в РФ из стран дальнего зарубежья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявил заведующий кафедрой менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС при Президенте РФ Евгений Ицаков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Для российских производителей это шанс нарастить свою долю на рынке. Ограничением может быть то, что контракты на поставки для крупных предприятий часто заключаются в предшествующем году на следующий год, поэтому в течение года крупный бизнес не всегда обладает гибкостью для переключения на альтернативных поставщиков, — пояснил экономист. — Да и у поставщиков должен быть солидный запас производственных мощностей, что сейчас всё менее распространённое явление ввиду стремления предприятий к устранению потерь, связанных с недозагрузкой производственных мощностей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ицаков объяснил, что в настоящее время снижение импорта не настолько существенно, чтобы представлять какую-то опасность для экономики России.