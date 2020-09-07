Москва, 7 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России создало межведомственную рабочую группу по рассмотрению вопросов противодействия телефонному мошенничеству. Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Помимо представителей Минкомсвязи, в состав рабочей группы вошли также представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России, кредитных организаций и операторов связи.

Как заявил председатель межведомственной группы, заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов, создание совещательного органа обусловлено «стремительным ростом случаев обмана клиентов кредитных организаций с использованием телефонных номеров». Он выразил уверенность, что совместными усилиями удастся разработать эффективные способы решения данной проблемы.

Основной задачей рабочей группы названа разработка рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на блокировку несанкционированного использования телефонных номеров, и подготовка соответствующих предложений по изменению законодательства.

Кроме этого, группа намерена уделять внимание алгоритмам функционирования сервисов IР-телефонии, а также выявлению и блокировке номеров телефонов кол-центров мошеннической направленности.