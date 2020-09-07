Москва, 22 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР, сообщило 22 мая Министерство обороны.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Подразделениями Южной группировки войск в результате активных действий освобождён населённый пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В зоне ответственности той же группировки было нанесено поражение живой силе и технике трёх бригад ВСУ и теробороны в районах населённых пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка в ДНР, отметил Конашенков.

ВСУ в зоне ответственности Южной группировки в минувшие сутки потеряли более 365 военнослужащих и ряд единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, орудие М119 и орудие L-119.

Также 22 мая Минобороны сообщило, что группировка войск «Центр» в минувшие сутки улучшила положение по переднему краю, отразив семь контратак ВСУ. Группировка «Север» продвинулась в глубину обороны противника. ВС России уничтожили два склада боеприпасов ВСУ, а средства ПВО за сутки сбили 34 беспилотника противника, две авиабомбы Hammer и один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

20 мая министерство сообщило об освобождении населённого пункта Белогоровка в ЛНР Южной группировкой ВС РФ. В тот же день ведомство проинформировало о нанесении подразделениями этой группировки поражения живой силе и технике противника, в том числе в районе Клещеевки.