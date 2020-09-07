Минск, 7 сентября, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Об ультиматуме со стороны властей Белоруссии, вынудившем его уехать из страны, заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко журналистам 7 сентября.

Rada.vision Павел Латушко (крайний слева)

Латушко «Мне был поставлен ультиматум: или я остаюсь в стране и в отношении меня будет возбуждено уголовное дело, или я ещё имею возможность покинуть Белоруссию».

Оппозиционер пояснил, что давление на него оказывалось Комитетом государственной безопасности Белоруссии. Он добавил, что из Белоруссии выехал легально.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Латушко является членом так называемого Координационного совета оппозиции Белоруссии.

Ранее члены этого совета потребовали, чтобы Латушко, а также Ольге Ковальковой и Светлане Тихановской дали возможность «свободного возвращения» в Белоруссию.