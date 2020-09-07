Тамбов, 7 сентября, 2020, 18:03 — ИА Регнум. В Тамбовской области за время летней оздоровительной кампании в детских лагерях отдыха не допущено ни одного случая заражения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM Новости в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

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Эта информация прозвучала сегодня, 7 сентября, на еженедельном совещании у главы администрации области Александра Никитина. Как отметила начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова в своем отчете об организации летнего детского отдыха, оздоровительная кампания в этом году проходила в особенных условиях не только из-за пандемии, но и с учетом требований нового законодательства.

Впервые на федеральном уровне введен координирующий орган — межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Изменены подходы к проведению государственного регионального контроля. Теперь уполномоченный орган осуществляет контроль за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организации отдыха детей, содержащихся в Реестре организаций отдыха.

По информации Анны Ореховой, в реестр организаций отдыха включено 546 организаций, из них 30 — стационарные загородные лагеря, но из-за пандемии отдых организован только в 24 загородных лагерях, причем в закрытом режиме. Всю смену дети находились в лагере, им не был разрешен выезд на выходные домой, и их не посещали родители. Соблюдались все требования Роспотребнадзора по санитарным нормам, безопасной дистанции.

Власти подчёркивают, что все предпринятые меры оправдались: за время летней оздоровительной кампании в лагеря не было занесено ни одного случая заражения коронавирусом.

В итоге в лагерях отдохнули 4848 детей — все, на кого были поданы заявки. Организовывали досуг детей почти 500 человек из системы образования. Были задействованы базы коммерческих организаций: лагеря «Ласточка», «Юность» и «Солнечный». Проведено 480 онлайн-смен, участниками которых стали 33 830 детей. Традиционно проходили и профильные смены.

Средняя стоимость путевки составила 15 156 рублей. Дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды и другие категории (всего девять льготных категорий) получили бесплатные путевки — таких детей было 3615. Причем включение в летний отдых детей из слабозащищенных категорий, несмотря на то, что смены в лагерях из-за пандемии начались значительно позже, удалось сохранить на уровне прошлого года. Остальные семьи с детьми получили путевки на условиях частичной оплаты от 10 до 90% в зависимости от дохода.

Финансирование мероприятий летней кампании превысило 440 млн рублей, из них 127 млн рублей было предусмотрено на санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Начальник управления образования и науки Татьяна Котельникова отметила, что в этом году успешно опробован онлайн-формат проведения смен различной тематики. К работе этих смен присоединились почти 2 тысячи школьников области из всех муниципалитетов. Есть много успешных примеров.

Интересно была организована работа дистанционной многопрофильной школы для одаренных детей на базе лицея №14, где наиболее яркими мероприятиями стали «Робототехническая олимпиада», «Математические бои», литературная викторина. «Инженерные каникулы» проведены на базе детского технопарка «Кванториум-Тамбов».

"Если профессионально и внимательно все организовывать, четко подходить к решению всех вопросов, тщательно соблюдать санитарные нормы, то никаких проблем не возникает», — подытожил губернатор Александр Никитин.

Глава региона поблагодарил всех, кто занимался подготовкой и организацией летнего оздоровительного отдыха за добросовестно проделанную работу.