Париж, 7 сентября, 2020, 18:52 — ИА Регнум. Институт имени Жана Жореса подготовил первое во Франции социологическое исследование, посвященное тем, кто активно протестует против ношения защитных медицинских масок, передает Agence France-Presse.

(сс) Patrice CALATAYU Женщина в маске. Франция

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«С одной стороны, мужчин, требующих отмены обязательного ношения масок, меньше, чем женщин. На последних приходится 63% недовольных. С другой стороны, эти люди в большинстве своем относятся к старшему поколению. Уровень их образования довольно высок: в среднем, это два года обучения в университете», — говорится в исследовании.

Напомним, протесты против обязательного ношения медицинских масок начались во Франции в конце августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент Франции Эммануэль Макрон выступил в защиту ношения маски, чтобы избежать усиления циркуляции вируса.