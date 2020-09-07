Кострома, 7 сентября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Следственный комитет по Костромской области отказался возбуждать уголовное дело против костромского журналиста, снимавшего публичную акцию.

Фото: Ирина Назарова У костромского журналиста изымают карты памяти

«В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием состава преступления», — рассказали ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, 15 августа костромские полицейские забрали у фотокорреспондента интернет-журнала «7×7» Алексея Молоторенко, снимавшего митинг регионального отделения КПРФ «За честные выборы!» карты памяти с отснятым материалом. Стражей порядка на место вызвала женщина, присутствовавшая на акции.

«Какая-то дама пожаловалась, что она попала в кадр, когда сидела на скамейке в парке, и что я специально её сфотографировал», — описал ситуацию на личной странице в Facebook журналист.

Полицейские заподозрили корреспондента в незаконном сборе сведений о частной жизни гражданки (статья 137 УК РФ). В дальнейшем материалы были направлены в СУ СКР по региону.

Комментируя произошедшее, руководитель Центра защиты прав СМИ Галина Арапова сказала, что права фотокорреспондента на доступ к информации и производство записи, гарантируемые ему статьёй 47 закона о СМИ, были грубо нарушены.