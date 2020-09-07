Киев, 7 сентября, 2020, 18:07 — ИА Регнум. Реальная интеграция энергетических рынков Украины и ЕС уже де-факто происходит, заявила сегодня, 7 сентября, советник главы правления «Нафтогаза», экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

НАК «Нафтогаз Украины»

Она отметила, что драйвером такой интеграции при этом выступает фактор не политический, а экономический. Украина, сдавая в аренду свои хранилища газа, де-факто становится частью европейского рынка природного газа.

Зеркаль заявила, что газохранилищами Украины пользуются такие известные мировые трейдеры как Shell, Engie и RWЕ и более того — спрос продолжает расти.

«Украина… является единственной страной в категории «вне зоны ЕС», куда объемы закачки газа растут быстрее, чем в среднем по Европе (согласно данным Gas Infrastructure Europe). Сегодня наши хранилища заполнены на 84%, и европейские компании продолжают закачивать у них газ», — сообщила она.

Советник главы «Нафтогаза» считает, что росту доверия западных трейдеров к газохранилищам Украины «способствуют как приведение законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС, так и предложение новых услуг и продуктов».

«Именно так и должны проходить интеграционные процессы», — резюмировала она.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас на Украине бушует скандал, связанный с тем, что «Нафтогаз» без всяких причин поднял цену газа для населения по сравнению с августом сразу на 45%. Защищать госкомпанию взялся премьер-министр Денис Шмыгаль, на что эксперты заявили, что он «или явно врет, или просто дурак». Не исключено, что нынешнее заявление об успехах «евроинтеграции» должно отвлечь внимание от проблемы с ценой газа.