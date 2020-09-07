Солнечногорск, Московская область, 7 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Объём потенциальных поставок нефтепродуктов из Белоруссии через порты России составляет три-четыре миллиона тонн, сообщил 7 сентября журналистам российский министр энергетики Александр Новак.

Roy Luck Эшелон с нефтью

Новак «Мы оцениваем потенциал в три-четыре миллиона тонн нефтепродуктов, но, может быть, будут и другие цифры».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минск высказал предложение уйти от транспортировки своих нефтепродуктов через литовские порты и перебросить потоки на российские порты.