Москва, 7 сентября, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Заявление китайских властей о возможности продажи 20% своего пакета американских гособлигаций в ответ на санкции Вашингтона говорит о попытках КНР обезопасить часть своих золотовалютных резервов (ЗРВ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

По его словам, несмотря на «торговую войну» и обострение отношений между Китаем и США, Пекин экономически всё ещё очень сильно зависит от Вашингтона. Поэтому возможную продажу американского госдолга надо рассматривать в контексте торговой войны и особенностей китайской посткризисной экономической политики.

За последнее время американские власти ужесточили риторику и подали несколько исков против Китая, возложив на него экономическую ответственность за «коронакризис». Власти Китая тем самым стараются обезопасить часть своих ЗВР от частичной блокировки со стороны США.

«Такой сценарий хоть и маловероятен, но и не исключен, — если американцы не выплатят китайцам деньги по своим облигациям, то это поставит крест на безупречной трёхсотлетней кредитной истории США, что подорвёт мировое доверие к Америке на финансовом рынке. А это станет сильнейшим ударом по экономическому благополучию Штатов», — сказал Манкевич.