Москва, 7 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за минувшее лето спасли 74 человека. Об этом сообщили 7 сентября в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди на пляже в Подмосковье

«В летний период сотрудниками ГКУ «МГПСС» спасено 74 утопающих, первая помощь оказана 121 человеку, проведено более 67 тысяч профилактических бесед с нарушителями правил безопасности на водоемах города», — говорится в пресс-релизе.

В департаменте также сообщили, что в августе пожарно-спасательными подразделениями столицы было спасено 99 человек, оказана помощь 27 пострадавшим.