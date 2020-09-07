Калуга, 7 сентября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Церемония подписания соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта расширения производства между правительством Калужской области и ООО «Нестле Россия» состоялась 7 сентября в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. В церемонии, а также в открытии новых производственных линий на фабрике «Нестле Пурина ПетКер» принял участие врио губернатора Владислав Шапша. Также участниками мероприятия стали Посол Швейцарии в России Ив Россье, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан, заместители губернатора Калужской области Владимир Потёмкин и Владимир Попов

Пресс-служба правительства Калужской области Власти Калужской области и представители ООО «Нестле Россия» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта расширения производства

Подписи под соглашением о намерениях поставили Владислав Шапша и директор по делам корпорации, член правления «Нестле» Россия и Евразия Андрей Бадер. Документ, в частности, предусматривает расширение производства на территории региона: заявлено, что объём инвестиций ООО «Нестле Россия» до 2023 года составит 10 млрд рублей.

Пресс-служба правительства Калужской области Власти Калужской области и представители ООО «Нестле Россия» подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта расширения производства

Владислав Шапша напомнил, что в 2007 году компания «открыла счет резидентам в индустриальном парке «Ворсино», а строительство фабрики стало одним из первых крупных инвестиционных проектов региона. За 13 лет компания вложила в создание и развитие производства в Калужской области 22 млрд рублей. Почти вся продукция, производимая на данном предприятии, продается в России. Особо отмечался вклад компании в сохранение экологического благополучия региона.

«Предприятие добилось практически безотходного производства, использует ресурсосберегающие технологии, в работе постепенно уходит от использования пластиковой упаковки. Вы подаете отличный пример, как нужно в XXI веке организовывать производство с пользой для природы и человека. При этом вы делитесь с коллегами опытом использования «зеленых» технологий», — сказал Владислав Шапша.

Пресс-служба правительства Калужской области Новая линия на фабрике «Нестле Пурина ПетКер»

Запуск новых линий предприятия врио губернатора назвал заметным для экономики региона событием. В первую очередь потому, что это результат реализации нового инструмента — регионального специального инвестиционного контракта.

«Уверен, что наше сотрудничество продолжит развиваться в атмосфере взаимного понимания и уважения. Со своей стороны мы для этого сделаем все необходимое», — подчеркнул Шапша.

Главный исполнительный директор ООО «Нестле Пурина» в Европе, Ближневосточной и Северной Африки Бернар Менье, Посол Швейцарии в России Ив Россье, глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан и Региональный директор «Нестле Пурина ПетКер» в Восточном Регионе Джорджио Весприни в свою очередь высказали благодарность в адрес руководства Калужской области за создание достойных условий для ведения бизнеса.